Suárez fala em ‘expectativa’ sobre possível contratação de Neymar pelo Inter Miami

O atacante uruguaio Luis Suárez afirmou nesta quinta-feira (9) que a possibilidade de Neymar ser contratado pelo Inter Miami gera “expectativa”, enquanto o time americano, que vai participar do Mundial de Clubes da Fifa este ano, inicia sua pré-temporada.

“Todos sabem o que fizemos na época em que estivemos juntos” no Barcelona, quando Suárez e Neymar formaram um poderoso trio de ataque junto com o astro argentino Lionel Messi, comentou o ‘Pistolero’ em entrevista coletiva.

“Sempre gera uma expectativa ter um jogador como ele, pelo que ele pode dar à equipe”, disse o atacante uruguaio.

Suárez, de 37 anos, marcou 25 gols entre todas as competições na temporada 2024, sendo o artilheiro do Inter Miami.

“Vamos ver como iremos chegar a essa etapa”, disse o atacante sobre o Mundial de Clubes. “Dependemos muito da margem que poderemos ter. Para o nível que esse tipo de torneio exige, teremos que ter margem para contratar jogadores”.

O Inter Miami iniciará oficialmente os trabalhos de pré-temporada no dia 13 de janeiro, disputando amistosos contra América do México, Olimpia de Honduras e Orlando City, com outros jogos a confirmar.

“Vamos a um treino e queremos ganhar”, disse Suárez. “Temos que mostrar às pessoas que estamos aqui para vencer e usar como experiência o que aconteceu no ano passado para que não volte a acontecer”.

Em 2025, o Inter Miami vai participar da Liga dos Campeões da Concacaf, do Mundial de Clubes da Fifa, da Leagues Cup e da MLS.

Por outro lado, o técnico da equipe, o argentino Javier Mascherano, se mostrou mais cético quanto a uma possível chegada de Neymar.

“Não podemos falar sobre Ney porque não temos nada”, disse Mascherano. É um grande jogador e qualquer treinador do mundo gostaria de tê-lo, mas conhecemos a regra do limite salarial e para nós, neste momento, é impossível pensar nele”, acrescentou.

str/cl/cb/am