Suárez, Cavani, Valverde e Núñez lideram lista de convocados do Uruguai para Copa do Catar

Os veteranos atacantes Luis Suárez e Édinson Cavani, maiores artilheiros da seleção uruguaia, e novos talentos como Federico Valverde e Darwin Núñez lideram a lista dos 26 jogadores da Celeste convocados nesta quinta-feira para disputar a Copa do Mundo do Catar-2022.

Outro destaque é a presença do zagueiro Ronald Araujo, do Barcelona, que foi operado no final de setembro devido a uma lesão na coxa direita, e que chegará à Copa do Mundo sem ter recebido alta de seu clube para a competição.

No entanto, após um acordo entre a Associação Uruguaia de Futebol (AUF) e o Barça, Araujo terá a supervisão de um especialista do clube espanhol na concentração em Doha até receber a liberação médica para ser considerado pelo técnico Diego Alonso.

Suárez, de 35 anos e artilheiro da ‘Celeste’ com 68 gols, Cavani, de 35 e segundo maior goleador com 58 tentos, os zagueiros Diego Godín (de 36 anos) e Martín Cáceres (35) e o goleiro Fernando Muslera (36) disputarão no Catar sua quarta Copa do Mundo desde sua primeira presença na África do Sul-2010, onde o Uruguai alcançou o quarto lugar e o ex-atacante Diego Forlán recebeu a Bola de Ouro, ao ser eleito melhor jogador da competição.

– A estrela Valverde –

Ao lado desses experientes jogadores, campeões da Copa América em 2011, estão os jovens talentos Federico Valverde, em excelente fase no Real Madrid, o atacante Darwin Núñez (Liverpool, ING), e os meio-campistas Rodrigo Bentancur (Tottenham, ING) e Facundo Pellistri (Manchester United, ING).

O restante do elenco, como o técnico Alonso antecipou durante uma coletiva de imprensa em Montevidéu na sexta-feira passada, não apresenta surpresas em relação às convocações que ‘El Tornado’ fez desde que assumiu o comando da equipe no final de 2021 substituindo o veterano Óscar Tabárez.

A Celeste, campeã mundial em 1930 e 1950, está no Grupo H da Copa do Catar-2022. Estreia contra a Coreia do Sul em 24 de novembro, em seguida enfrenta Portugal no dia 28 e encerra a fase de grupos contra Gana no dia 2 de dezembro.

Desde sua estreia no comando da seleção uruguaia contra o Paraguai, pelas eliminatórias sul-americanas em 27 de janeiro deste ano, Alonso comandou a equipe em 9 jogos, com saldo de 7 vitórias, um empate e uma derrota.

— Lista dos 26 jogadores convocados do Uruguai para disputar a Copa do Mundo do Catar-2022:

Goleiros: Sergio Rochet (Nacional), Fernando Muslera (Galatasaray, TUR) e Sebastián Sosa (Independiente, ARG).

Defensores: José Luis Rodríguez (Nacional), Guillermo Varela (Flamengo, BRA), Ronald Araujo (Barcelona, ESP), José María Giménez (Atlético de Madrid, ESP), Sebastián Coates (Sporting de Lisboa, POR), Diego Godín (Vélez Sarsfield, ARG), Martín Cáceres (Los Angeles Galaxy, EUA), Matías Viña (Roma, ITA) e Mathías Olivera (Napoli, ITA).

Meio-campistas: Matías Vecino (Lazio, ITA), Rodrigo Bentancur (Tottenham, ING), Federico Valverde (Real Madrid, ESP), Lucas Torreira (Galatasaray, TUR), Manuel Ugarte (Sporting de Lisboa, POR), Facundo Pellistri (Manchester United, ING), Nicolás De la Cruz (River Plate, ARG), Giorgian de Arrascaeta (Flamengo, BRA), Agustín Canobbio (Athletico-PR, BRA) e Facundo Torres (Orlando City, EUA).

Atacantes: Darwin Núñez (Liverpool, ING), Luis Suárez (Nacional), Édinson Cavani (Valencia, ESP) e Maximiliano Gómez (Trabzonspor, TUR).

