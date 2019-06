Suárez admite gosto ‘amargo’ com empate do Uruguai contra o Japão

O atacante Luis Suárez admitiu decepção com o empate da seleção uruguaia por 2 a 2 com o Japão, nesta quinta-feira, na Arena do Grêmio, pela segunda rodada do Grupo C da Copa América. A igualdade impediu a sua equipe de classificar com uma rodada de antecedência às quartas de final da competição.

Para o atacante do Barcelona, o Uruguai teve mais chances de gol no confronto em Porto Alegre. “Foi um empate, mas criamos mais oportunidades. Saímos com uma sensação um pouco amarga”, afirmou o atacante, que converteu cobrança de pênalti para marcar o primeiro gol de sua seleção na partida.

O Uruguai acertou duas vezes a trave do Japão, em tentativas de Cavani e Suárez, mas também correu muitos riscos nos contra-ataques da seleção asiática, que chegou muitas vezes com perigo à meta defendida por Muslera.

“Sabíamos que seria um jogo difícil, o resultado foi normal porque eles criaram muitas oportunidades. São rápidos, jovens e com muita qualidade. Jogaram bem, e nós temos de corrigir os problemas”, acrescentou.

O zagueiro José Giménez também fez elogios ao Japão, que havia sido goleado por 4 a 0 pelo Chile em sua estreia na Copa América e atuou com uma formação bem diferente na Arena do Grêmio. Ele reconheceu que a velocidade dos atacantes adversários impôs dificuldades ao sistema defensivo uruguaio. “Tocaram muito bem a bola no meio-campo e saíram muito rápido para o ataque”, afirmou o jogador do Atlético de Madrid.

Com quatro pontos, o Uruguai lidera o Grupo C da Copa América, mas pode ser ultrapassado na sexta-feira pelo Chile, que soma três e enfrentará o Equador na Fonte Nova. A seleção chilena, aliás, será a adversária dos uruguaios na rodada final da chave, na segunda-feira, no Maracanã.