Sua coleção de fitas VHS de infância pode valer uma fortuna

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 15/09/2023 - 6:31

O lixo analógico de uma pessoa é o tesouro vintage de outra. Se você tiver uma pilha de fitas VHS que não foram tocadas desde o surgimento da mídia digital, poderá ganhar uma fortuna com elas.

Os videocassetes Blockbuster são obviamente uma relíquia do passado, com a tecnologia passando do VHS para DVDs e Blu-Ray e agora para streaming – mas ainda são populares entre alguns colecionadores de cinema cult.

Muitos estão buscando uma quantia chocante de dinheiro no eBay, incluindo filmes clássicos como “De Volta para o Futuro” e até filmes mais recentes com seguidores cult, como o “Velozes e Furiosos” original.

No entanto, simplesmente postar um VHS no eBay não garante que você ganhará muito dinheiro – a condição deve ser excelente.

As fitas VHS degradam de 10% a 20% ao longo de 10 a 25 anos, e algumas filmagens podem ficar distorcidas com o tempo, de acordo com os profissionais da Kodak. As fitas têm uma vida útil curta devido à deterioração remanente da carga magnética, o que leva à descoloração, cenas escurecidas e, eventualmente, perda total da filmagem.

Outras condições que aceleram a degradação das fitas VHS incluem armazenamento em condições quentes ou úmidas, armazenamento próximo a fontes magnéticas, fita barata ou de baixa qualidade, rebobinações e reproduções excessivas na fita, e a fita é uma cópia de gravação de segunda ou terceira geração. .

A Kodak recomenda armazenar fitas VHS em um local fresco e seco “com pouca ou nenhuma mudança climática” para mantê-las na melhor forma possível – embora, mesmo nas melhores condições, elas acabem se deteriorando.

Isso significa que seu VHS laranja brilhante de “The Rugrats Movie” pode não ser o que lhe dá um dia de pagamento. No entanto, alguns títulos estão em leilão com lances iniciais na casa dos milhares.

Não está claro quantas dessas fitas originais foram realmente vendidas por muito dinheiro – mas os compradores on-line certamente estão dando lances e comprando. Na verdade, muitos dos vendedores têm classificações de “feedback 100% positivo” .

Depois de examinar os “corredores” do eBay, aqui estão algumas das listagens mais caras de títulos de filmes em VHS na quinta-feira.

“ De volta para o futuro ”

Data de lançamento : 1989

Preço de listagem atual : $ 14.080

“ Gremlins ”

Data de lançamento : 1985

Preço de listagem atual : $ 4.500

“ Velozes e Furiosos ”

Data de lançamento : 2002

Preço de listagem atual : $ 1.250

“ Primeiro Sangue ”

Data de lançamento : 1982

Preço de listagem atual : $ 15.000





“ Lobo adolescente ”

Data de lançamento : 1985

Preço de listagem atual : $ 6.758,40

“ Halloween II ”

Data de lançamento : 1987

Preço de listagem atual : $ 1.200

“ Pinóquio ”

Data de lançamento : 1993

Preço de listagem atual : $ 10.000

“ Dumbo ”

Data de lançamento : 1985

Preço de listagem atual : $ 20.000

“ O Grande Detetive Rato ”

Data de lançamento : 1992

Preço de listagem atual : $ 10.000

“ Conan, o Bárbaro ”

Data de lançamento : 1985

Preço de listagem atual : $ 2.320

“ Os Goonies ”

Data de lançamento : 1986

Preço de listagem atual : $ 125.000

