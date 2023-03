Stylist das estrelas anuncia projeto “Fashion e Cool” em Goiânia

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 20/03/2023 - 13:26 Compartilhe

Figura presente na criação de estilos e identidade, Rodolpho Rodrigo se reveza entre as agendas bombadas das estrelas e o mercado publicitário da moda. O paranaense de 35 anos, que atua no ramo da beleza há mais de 10 anos, promete trazer inovações com o projeto Fashion e Cool neste ano.

Maquiador profissional, certificado pela Academia Catharine Hill, e também graduado em Design de Moda, pela Universidade Paranaense (UNIPAR) de Umuarama, Paraná. O profissional já assinou beleza de noivas, campanhas publicitárias, editoriais e TV, além de celebridades para ensaio de fotos, gravações de DVDs e videoclipes, como o casal do momento Virginia Fonseca e Zé Felipe, Naiara Azevedo, Leonardo, Matheus Aleixo (Matheus & Kauan) e Marrone.

Hoje, Rodolpho atua como co-fundador e assessor de moda da Sommos Imagem & Estilo, ao lado do sócio Antônio Fonseca (Tomtom). Em 2023, a empresa ganha sede física em Goiânia e inova com o projeto “Fashion e Cool”, uma experiência completamente nova para clientes e parceiros. Em breve, serão divulgados mais detalhes desta ação que promete movimentar o mercado de moda da capital goiana.