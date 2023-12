Stuttgart vence Werder Bremen e segue em terceiro na Bundesliga

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 02/12/2023 - 19:07 Para compartilhar:

O Stuttgart venceu o Werder Bremen (13º) neste sábado (2) por 2 a 0, em casa, com um gol de pênalti de seu astro, o guineense Serhou Guirassy, enquanto o Leipzig fez o mesmo contra o Heidenheim (2-1), e subiu ao quarto lugar na tabela da Bundesliga enquanto aguarda o jogo de domingo do Borussia Dortmund contra o líder Bayer Leverkusen.

Guirassy, imparável nesta primeira metade da temporada com 16 gols em 13 jogos, é a imagem deste surpreendente Stuttgart que segura firme o terceiro lugar com 30 pontos, quatro a menos que o Leverkusen e dois a menos que o Bayern.

O ex-jogador do Rennes está próximo dos números da temporada recorde do polonês Robert Lewandowski (17 gols em 13 jogos em 2020-2021), e ficou dois gols atrás do inglês Harry Kane na artilharia do campeonato alemão.

Guirassy garantiu a vitória para sua equipe aos 75 minutos, de pênalti, enquanto Deniz Undav (oito gols nesta temporada na Bundesliga) havia aberto o placar para o Stuttgart aos 17 minutos.

Com dez vitórias e três derrotas, o Stuttgart tem o segundo melhor início de temporada de sua história na Bundesliga, depois da temporada 2003-2004 (dez vitórias e três empates).

– Jogo do Bayern é suspenso –

Mais cedo o RB Leipzig venceu em casa por 2 a 1 o Heidenheim, recém-promovido e vivendo sua primeira experiência na Bundesliga.

O Leipzig abriu o placar de pênalti, com Lois Openda marcando seu décimo gol em 13 jogos do campeonato nesta temporada.

Yussuf Poulsen ampliou para os anfitriões pouco antes do intervalo (44′), aproveitando a vantagem depois de o lateral David Raum superar dois defensores.

O Heidenheim reagiu logo em seguida (45’+2), com Benedikt Gimber que concluiu na área após um escanteio.

“Tivemos tantas oportunidades de marcar que devíamos ter matado o jogo hoje mais cedo”, disse Poulsen após a partida.

Com 26 pontos após 13 jogos disputados, o Leipzig sobe ao quarto lugar, dois pontos à frente do Borussia Dortmund (24), que não terá vida fácil em seu jogo fora de casa na BayArena do impressionante líder da Bundesliga (atualmente com 34 pontos) no domingo às 13h30 (horário de Brasília).

Esta 13ª rodada foi marcada pelo adiamento do jogo na Allianz Arena de Munique entre Bayern e Union Berlin devido a uma tempestade de neve (40 cm) que abalou significativamente os transportes na capital bávara, tornando quase impossível o acesso ao estádio.

A Liga Alemã de Futebol (DFL) ainda não anunciou uma nova data para a partida.

— Jogos da 13ª rodada do Campeonato Alemão e classificação:

– Sexta-feira:

Darmstadt – Colônia 0 – 1





– Sábado:

B. Mönchengladbach – Hoffenheim 2 – 1

Bochum – Wolfsburg 3 – 1

RB Leipzig – Heidenheim 2 – 1

Stuttgart – Werder Bremen 2 – 0

– Domingo:

(11h30) Mainz – Freiburg

(13h30) Bayer Leverkusen – Borussia Dortmund

(15h30) Augsburg – Eintracht Frankfurt

. adiado

Bayern de Munique – Union Berlin

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG





1. Bayer Leverkusen 34 12 11 1 0 37 10 27

2. Bayern de Munique 32 12 10 2 0 43 9 34

3. Stuttgart 30 13 10 0 3 33 15 18

4. RB Leipzig 26 13 8 2 3 31 13 18

5. Borussia Dortmund 24 12 7 3 2 25 19 6

6. Hoffenheim 20 13 6 2 5 25 23 2

7. Eintracht Frankfurt 18 12 4 6 2 18 13 5

8. B. Mönchengladbach 16 13 4 4 5 27 28 -1

9. Wolfsburg 16 13 5 1 7 18 24 -6

10. Freiburg 15 12 4 3 5 15 23 -8

11. Augsburg 14 12 3 5 4 21 24 -3

12. Bochum 13 13 2 7 4 14 26 -12

13. Werder Bremen 11 13 3 2 8 18 27 -9

14. Heidenheim 11 13 3 2 8 18 28 -10

15. Colônia 9 13 2 3 8 10 24 -14

16. Darmstadt 9 13 2 3 8 15 34 -19

17. Mainz 8 12 1 5 6 12 25 -13

18. Union Berlin 7 12 2 1 9 12 27 -15

./bds/tba/iga/dam/aam

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias