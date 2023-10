Stuttgart e Borussia Dortmund vencem de virada e assumem a ponta do Campeonato Alemão

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 07/10/2023 - 12:55 Compartilhe

O Campeonato Alemão tem dois novos líderes. Neste sábado, Stuttgart e Borussia Dortmund fizeram o dever de casa e saíram vitoriosos na sétima rodada para assumir as primeiras colocações da tabela. De virada, o Stuttgart bateu o Wolfsburg por 3 a 1, enquanto o Dortmund fez um jogo de seis gols com o Union Berlim, que terminou 4 a 2 para o time aurinegro.

O Stuttgart alcançou sua quinta vitória seguida, a sexta em sete rodadas e assume a primeira posição, com 18 pontos. Já o Borussia Dortmund segue invicto. São cinco vitórias e dois empates, 17 pontos, na vice-liderança. A dupla pode ser ultrapassada pelo Bayer Leverkusen, que ainda joga nesta rodada.

O Borussia Dortmund até saiu na frente com gol de Fullkrug no Signal Iduna Park, mas levou a virada com gols de Gosens, de cabeça, e de Leonardo Bonucci, cobrando pênalti. O zagueiro italiano marcou seu primeiro gol pelo Union Berlim. Mas o Borussia empatou com um golaço de Schlotterbeck e virou com Julian Brandt em contra-ataque. Ryerson contou com um desvio para fazer o quarto. O Union Berlim é apenas o 13º colocado, com seis pontos, e chega a cinco derrotas seguidas.

A torcida do Stuttgart viu seu time ir para o intervalo perdendo do Wolfsburg por 1 a 0 com gol de Gerhardt. O time da casa melhorou e buscou a virada no segundo tempo com três gols de Guirassy. O Wolfsburg é o sétimo colocado, com 12 pontos.

Ainda neste sábado, Leipzig e Bochum empataram sem gols, já o Darmstadt venceu o Augsburg por 2 a 1 fora de casa. O Leipzig está em quinto, com 14 pontos. Bochum e Augsburg brigam na zona de rebaixamento, enquanto o Darmstadt permanece no meio da tabela.

