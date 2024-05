Stuttgart derrota o Augsburg e assume a vice-liderança do Campeonato Alemão

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 10/05/2024 - 17:46 Para compartilhar:

Ainda na luta pelo vice-campeonato na Alemanha, o Stuttgart derrotou o Augsburg por 1 a 0, fora de casa, nesta sexta-feira e assumiu o segundo lugar no Campeonato Nacional, desbancando o poderoso Bayern.

Com a vitória, o time chegou aos 70 pontos e agora contabiliza um a mais que o rival de Munique. Na parte intermediária da classificação, o Augsburg ocupa o nono lugar e segue com 39. Após o revés diante de seus torcedores, o time do técnico Jess Thorup visita o já campeão Bayer Leverkusen, no sábado. No mesmo dia, o Stuttgart entra em campo, sob o apoio de sua torcida, para encarar o Borussia Mönchengladbach.

O único gol da partida foi marcado no início da etapa final. O centroavante Guirassy recebeu bela assistência e, de frente para o goleiro, definiu o placar em uma bela finalização, logo aos três minutos.

O Augsburg até esboçou uma reação. Adiantou a marcação e passou a jogar no campo do adversário. Apesar da maior posse de bola, o time casa teve pouca inspiração para superar a retranca adversária.

E quem esteve perto de voltar a balançar a rede foi justamente o Stuttgart em duas chances. Primeiro com o congolês Silas. Ele avançou e quase marcou aos 42 minutos, em belo chute. Nos acréscimos, o goleiro Koubek defendeu o chute de Woo Yeong Chong.