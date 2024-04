Studio Ghibli receberá Palma de Ouro honorária em Cannes

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 17/04/2024 - 13:50 Para compartilhar:

ROMA, 17 ABR (ANSA) – O Studio Ghibli, conhecido pelos aclamados filmes “A Viagem de Chihiro” (2001) e “O Castelo Animado” (2004), será homenageado no Festival de Cinema de Cannes, na França, com a Palma de Ouro honorária.

O anúncio dos organizadores do megaevento, um dos mais tradicionais festivais de cinema da Europa, foi histórico, pois a premiação será concedida pela primeira vez a uma instituição.

Ao lado de grandes nomes de Hollywood, o popular estúdio japonês conquistou um importante espaço nas telonas ao redor do mundo em virtude das emocionantes histórias de Hayao Miyazaki e Isao Takahata.

“Estou realmente honrado e feliz. Eu agradeço do fundo do meu coração ao festival. Há 40 anos, Miyazaki, Takahata e eu desenvolvemos esse projeto com o objetivo de trazer animações de alto nível e alta qualidade para adultos e crianças de todas as idades”, celebrou Toshio Suzuki, cofundador do Studio Ghibli.

A Palma de Ouro honorária celebrará o conjunto da obra do estúdio e toda sua contribuição ao cinema. A honraria será recebida após a produtora ter conquistado o Oscar de Melhor Filme Animado com “O Menino e a Garça”, o mais recente longa da instituição.

Entre outros filmes bem populares do Studio Ghibli estão “O Túmulo dos Vagalumes” (1988), “Memórias de Ontem” (1991), “O Serviço de Entregas da Kiki” (1989) e “Princesa Mononoke” (1997).

O Festival de Cannes vai acontecer entre os dias 14 e 25 de maio. (ANSA).