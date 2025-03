Studio Ghibli: como a estética do estúdio japonês conquistou os brasileiros nas redes sociais

O Studio Ghibli, um dos estúdios de animação mais icônicos do mundo, ultrapassou as telas do cinema e se tornou uma febre nas redes sociais. Com imagens encantadoras, paletas de cores suaves e uma atmosfera nostálgica, a estética característica de suas produções dominou plataformas como TikTok, Instagram e X (antigo Twitter), onde fãs e até mesmo artistas recriam cenas, compartilham artes e disseminam a chamada “vibe Ghibli”.

O fenômeno não é recente, mas ganhou força com o crescimento do consumo de conteúdos visuais na internet e a possibilidade de gerar as imagens com inteligência artificial. A hashtag #GhibliAesthetic acumula milhões de visualizações, impulsionada por vídeos que exploram desde a arquitetura e cenários inspirados nos filmes até filtros que simulam o estilo do estúdio japonês, responsável por clássicos como A Viagem de Chihiro, Meu Amigo Totoro e O Menino e a Garça.

Além disso, a estética Ghibli se tornou tendência no design de interiores e na moda. Decorações que remetem à simplicidade dos cenários dos filmes e roupas com cortes e cores semelhantes às vestimentas das personagens são cada vez mais populares entre os fãs. O conceito de “cottagecore”, que valoriza uma vida bucólica e romântica, também se alinha perfeitamente à proposta visual das animações do estúdio, ajudando a ampliar ainda mais sua presença digital.

Outro fator que impulsionou a popularidade do Studio Ghibli foi sua chegada ao streaming. Com o catálogo disponível globalmente, novos públicos tiveram acesso às obras, gerando uma nova onda de admiração e redescoberta dos clássicos. A recente estreia de O Menino e a Garça (2023), dirigido pelo cofundador do estúdio, Hayao Miyazaki, também reacendeu o interesse pela filmografia do estúdio, incentivando discussões e conteúdos sobre seu legado.

Uso de inteligência artificial na geração das imagens é polêmico

A mais recente atualização da tecnologia de geração de imagens da OpenAI fez com que usuários do ChatGPT tenham facilidade em gerar as imagens inspiradas no estilo do Studio Ghibli.

Na última terça-feira, 25, a OpenAI lançou seu modelo de IA mais avançado até agora, integrado ao GPT-4o. Segundo a empresa, a nova versão traz uma abordagem multimodal, permitindo a geração de imagens mais precisas e fotorrealistas. Contudo, o que mais chamou a atenção foi a capacidade da IA de recriar com impressionante fidelidade o traço delicado e detalhado das animações do Studio Ghibli.

A repercussão foi tão grande que até o CEO da OpenAI, Sam Altman, entrou na brincadeira. Ele fez uma publicação na plataforma X (antigo Twitter), comentando sobre a tendência e revelando que também foi transformado em um personagem no estilo Ghibli. Em tom bem-humorado, Altman brincou sobre a ironia de passar anos investindo no desenvolvimento da inteligência artificial, apenas para ser transformado em uma ilustração estilizada. Ele ainda alterou sua foto de perfil para uma imagem gerada no estilo do estúdio japonês.

Brasileiros entraram na onda nas redes sociais

Nas redes sociais, internautas brasileiros aderiram à febre das imagens no estilo Studio Ghibli. Figuras públicas também compartilharam versões estilizadas de si mesmas, entrando na brincadeira e ajudando a impulsionar ainda mais a tendência.