Edição Da Semana

Foi um fim de semana perfeito e memorável para duas das principais revelações do skate brasileiro. O domingo da modalidade Park na etapa de Porto Alegre do STU National foi de título para o catarinense Kalani Konig e para a gaúcha Sofia Godoy. Aliás, em todos os dias que caíram no bowl do complexo da orla do Guaíba, nenhum outro skatista conseguiu ser melhor do que eles, o que valoriza ainda mais essa conquista inédita de ambas as carreiras.

Nas eliminatórias de sexta-feira, Kalani avançou para a semifinal com a maior nota dentre os 34 competidores. E, na semifinal de sábado, repetiu a dose diante dos outros 15 e passou para a final também com o melhor desempenho. Se aqui o skate pudesse imitar a arte do futebol, ele poderia até pedir música no Fantástico com a “trinca de maiores notas”, ao receber dos juízes, na segunda de suas quatro voltas, uma altíssima – e fora do comum – nota 90,00.

– O que dizer?! Estou feliz demais. Passei em primeiro nas eliminatórias, também tive a maior nota nas semifinais e, hoje, ganhei esse título no STU pela primeira vez. Porto Alegre tem um dos grandes e mais animados públicos do Brasil e do mundo, e é demais ganhar aqui. Espero voltar no ano que vem”, disse Kalani, que pretende estar também em outro lugar em 2014..“Um dos meus grandes sonhos é disputar a Olimpíada de Paris. Estou treinando muito pra isso e quero chegar lá – emendou ele, que dedicou o título à família.

Assim como no masculino, na final do Park feminino cada skatista tem direito a quatro voltas de 45 segundos, valendo sempre a melhor delas. E mal sabia Sofia Godoy que, logo na primeira de suas voltas, só ela mesmo superaria sua própria nota durante toda a final. Ela acabara de arrancar dos juízes uma nota bem alta, um 68,33. Na sua terceira volta, ainda aumentou para 69,00. A emoção tomaria conta da skatista de Campo Bom (RS) ao ser anunciada para sua última apresentação.

Por ter feito a maior nota das semifinais, na véspera, ela era sempre a última a ir para pista a cada rodada da final. Assim, ao se posicionar para cair no bowl para a quarta e última volta, o locutor Paulinho anunciou a Gold Run, a linha que se tornou a volta do título, já que ninguém havia superado Sofia. Na mesma hora, levou as mãos ao rosto, nitidamente emocionada, e teve que reunir forças para a despedida. Não chegou a completar a volta e desabou na pista aos prantos.

– Esse é meu primeiro título no STU. No ano passado, já tinha feito um pódio aqui, mas em terceiro lugar. Ser campeã de uma etapa, e com a vibe dessa galera, é algo inexplicável. Toda minha família está aqui, esse dia vai ficar guardado para sempre na minha memória. Tracei uma linha de segurança, depois fui mandando as manobras, trocando algumas, acertando e me aliviando. Só eu, meus pais e Deus sabemos o quanto me esforcei para isso acontecer. Fui recompensada e estou feliz demais – declarou a campeã.



