Struff supreende, vence Hurkacz e vai à final em Stuttgart contra Tiafoe

O alemão Jan-Lennard Struff (24º) surpreendeu ao eliminar o polonês Hubert Hurkacz (14º) neste sábado (17) e se classificar para a final do torneio de Stuttgart, contra o americano Francis Tiafoe (12º).

Struff fechou o jogo em 2 sets a 1, com parciais de 3-6, 6-3 e 6-3, em uma hora e 26 minutos.

Na outra semifinal, Tiafoe bateu o húngaro Marton Fucsovics (86º) por 2 sets a 0, parciais de 6-3 e 7-6 (13/11), em uma hora e 35 minutos.

Esta será a primeira final do americano no torneio de Stuttgart, que é disputado na grama. Para Struff, de 24 anos, será a oportunidade de conquistar seu primeiro título no circuito da ATP.

— Resultados deste sábado do torneio de Stuttgart:

. Simples masculino – Semifinais:

Jan-Lennard Struff (ALE) x Hubert Hurkacz (POL/N.4) 3-6, 6-3, 6-3

Frances Tiafoe (EUA/N.3) x Marton Fucsovics (HUN) 6-3, 7-6 (13/11)

