Strickland x Hermansson: veja onde assistir o retorno do UFC a Las Vegas O evento que tem como luta principal Jack Hermansson x Sean Strickland, também contará com combate entre dois brasileiros

De volta a Las Vegas, o ‘UFC Strickland x Hermansson’ acontecerá neste sábado, 5 de fevereiro, e contará com a participação de dois brasileiros com transmissão do Pay-per-view do grupo Globo no ‘Canal Combate’. Na luta principal, o duelo será entre o sueco Jack Hermansson, sexto colocado entre os médios e o americano Sean Strickland, sétimo do ranking da categoria, que vai em busca da sua sexta vitória consecutiva.

O evento, que terá 13 lutas ao todo, conta ainda com um confronto entre brasileiros. O baiano Jailton ‘Malhadinho’, contratado após a participação na última edição do ‘Contender Series’, faz a sua estreia no UFC pela categoria meio-pesado diante do paulista Danilo Marques, que tem o boxe como sua especialidade.

HORÁRIO E ONDE ASSISTIR

A transmissão do ‘UFC Hermansson x Strickland’ será feita na íntegra pelo canal ‘Combate’, neste sábado, dia 5, a partir das 17h50, com a narração de André Azevedo e comentários de Ana Hissa no ‘Aquecimento Combate’ e no card preliminar. No card principal, Rhoodes Lima comanda a transmissão ao lado de Luciano Andrade.

O perfil oficial do Combate no YouTube e o Combate.com também exibem as duas primeiras lutas da noite.

UFC Hermansson x Strickland

CARD PRELIMINAR:

Peso-mosca: Denys Bondar x Malcolm Gordon

Peso-meio-pesado: Jaílton Malhadinho x Danilo Marques

Peso-galo: Alexis Davis x Julija Stoliarenko

Peso-meio-médio: Jason Witt x Phil Rowe

Peso-médio: Chidi Njokuani x Marc-Andre Barriault

Peso-pena: Hakeem Dawodu x Mike Trizano

Peso-galo: Miles Johns x John Castañeda

CARD PRINCIPAL:

Peso-pena: Julian Erosa x Steven Peterson

Peso-médio: Bryan Battle x Tresean Gore

Peso-médio: Sam Alvey x Phil Hawes

Peso-meio-médio: Shavkat Rakhmonov x Carlston Harris

Peso-médio: Punahele Soriano x Nick Maximov

Peso-médio: Jack Hermansson x Sean Strickland

