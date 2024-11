Streaming do SBT tem negociações adiantadas para versão original de ‘Chiquititas’

André Ruocoi André Ruoco - https://istoe.com.br/autor/andre-ruoco/ 10/11/2024 - 10:00 Para compartilhar:

O SBT deverá ter um clássico em sua grade de programação do streaming +SBT. Isso porque, a emissora tem um acordo encaminhado com a TV argentina Telefe e pretende disponibilizar, nas próximas semanas, a versão original de ‘Chiquititas‘ na plataforma de streaming lançada no último mês de agosto. Procurada pelo site IstoÉ Gente, a assessoria da emissora afirmou ter negociações adiantadas para que a trama seja reexibida na plataforma.

Além disso, o perfil oficial do streaming nas redes sociais fez questão de contribuir com os rumores, graças a um post publicado na última quinta-feira, 7 de novembro, com um vídeo de um presente sendo aberto com uma foto de ‘Chiquititas’ dentro, com a seguinte legenda: “Não há memória onde não apareçam. E nem lembranças em que elas não estejam. Tanto nos dias tristes e felizes. Foi com elas que eu ri e chorei…”.

Rapidamente, fãs da novela tomaram conta dos comentários, celebrando a possível inclusão da trama ao streaming. A atriz Flávia Monteiro, que dava vida a personagem Carolina, e era uma das protagonistas da produção, comentou no post: “Que emoção reviver com vocês este momento”.

O aplicativo foi lançado de forma oficial no dia 18 de agosto, véspera do aniversário de 43 anos do SBT, e conta com dez canais com conteúdos mesclados. A programação inclui canais FAST, com programação linear, e atrações “on demand”.

Chama atenção a gratuidade do streaming, que é totalmente financiado por patrocinadores parceiros e não disponibiliza opções de compra. Quem optar por se registrar, sem custo, poderá também criar um perfil infantil com conteúdos direcionados ao público mirim.