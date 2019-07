Streaming da HBO será lançado em 2020 nos EUA e tirará ‘Friends’ da Netflix

A WarnerMedia lançará no início de 2020 seu novo serviço de streaming nos Estados Unidos e terá em sua programação a série de sucesso “Friends”, que sairá do catálogo da concorrente Netflix.

O novo serviço entrará em um mercado congestionado, que além da Netflix conta com plataformas como Hulu e Amazon Prime Video. Disney, NBC Universal e Apple também planejam lançar seus serviços no curto prazo.

“A HBO Max reunirá a diversa riqueza da WarnerMedia para criar uma programação e experiências de usuário nunca antes vistas em uma plataforma de streaming”, disse nesta terça-feira Robert Greenblatt, presidente da WarnerMedia Entertainment.

A Max contará com os amplos conteúdos da Warner Media em cinema e televisão, que incluem sucessos como “Game of Thrones” e “Friends”.

A popular comédia sobre seis amigos em Nova York, que terminou em 2004, é, segundo relatos da imprensa, um dos programas mais vistos da Netflix, que recebeu a licença para transmitir seus 236 capítulos em 2014.

A Netflix, que raramente publica dados de audiência, pagou 100 milhões de dólares para estender a licença por mais um ano em 2018, indicaram meios especializados.

“Sentimos muito em ver ‘Friends’ partir para o serviço de streaming da Warner no começo de 2020 (nos Estados Unidos). Obrigada por todas as lembranças, pessoal”, escreveu a Netflix no Twitter, ao lado de um emoji de uma xícara de café.

O anúncio indicou que a companhia matriz AT&T oferecerá um único serviço streaming, expandindo o já existente da HBO com conteúdo da Time Warner e Turner Television.

Deste modo, a plataforma ganha direitos exclusivos para shows como a comédia “Um maluco no pedaço”, com Will Smith, e “Pretty little liers”.

A HBO Max estreará com cerca de 10.000 horas de “conteúdo premium”, segundo o comunicado.