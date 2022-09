Streamer rasga pacote com figurinha ‘rara’ do álbum da Copa do Mundo

Parceria Lance & IstoÉ 02/09/2022 - 5:10 Compartilhe

O álbum da Copa do Mundo já virou uma febre no país, e muitos torcedores nesta edição estão em busca das figurinhas ‘raras’. A streamer Ingrid Larissa, conhecida como ‘Yayah‘ deu sorte de encontrar uma delas nos pacotes, mas acabou a cortando quando a mesma ainda estava dentro do envelope.



Nas redes sociais, o vídeo viralizou e teve início por conta de um pedido de um seguidor de ‘Yayah’. Durante live na última quarta, a influenciadora abria alguns pacotes, quando um jovem comentou para que ela cortasse o envelope ao meio. A streamer aceitou o desafio e acabou com a infeliz surpresa.

No último cromo cortado, Yayah percebeu que era uma figurinha rara do atacante Lewandowski e se espantou. Após alguns segundos sem acreditar, a jovem mostrou o item prata do centroavante polonês cortado. Na internet, o valor individual das figurinhas raras estão sendo vendidas por altos valores.

A figurinha mais procurada pelos torcedores nos pacotes é o cromo na cor dourada de Neymar. O item está sendo vendido na web por valores que ultrapassam os R$ 9 mil. Cada pacote custa R$ 4, com quatro figurinhas. Para completar o álbum da Copa do Mundo, são necessários 670 cromos.

O chat mandou a @yayahuz cortar um pacote de figurinhas e olha no que deu, KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/lgZgJfsh3l — Gloffje (@Gloffje) September 1, 2022

