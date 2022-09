Streamer faz sexo durante live e é banida de plataforma

Kim Mikka foi afastada da plataforma Twitch após fazer sexo durante uma live no último sábado (28). A streamer peruana estava fazendo a transmissão quando começou a ter um comportamento “estranho”, fazendo expressões de prazer.

A câmera estava praticamente focada nela, mas dava para notar que a streamer estava acompanhada na cama. O reflexo do casal no vidro da janela não deixou dúvida de que Kim Mikka estava tendo relação sexual.

Kim Mikka foi banida por uma semana por violar as diretrizes instituídas do canal.

Antes do episódio, a streamer não era popular, tendo apenas 231 seguidores de uma conta criada em julho. O vídeo do sexo na live, entretanto, viralizou nas redes sociais e fez aumentar muito o interesse pela peruana.

If you’re going to try bang while streaming, make sure there isn’t a reflection pic.twitter.com/qmFrPAPeFO

— Dexerto (@Dexerto) August 25, 2022