Strategie Grains espera área estável de grãos da UE para colheita de 2023

PARIS (Reuters) – A consultoria Strategie Grains espera que os agricultores da União Europeia mantenham a área semeada para as principais culturas, trigo, cevada e milho, antes da colheita do próximo ano, quase inalterada em relação a esta temporada.

Em suas primeiras previsões para a temporada 2023/2024, a Strategie Grains estimou a área semeada com trigo soft na UE em 21,67 milhões de hectares, abaixo dos 21,78 milhões de hectares no ano passado, mas ligeiramente acima da média de cinco anos.

Para a cevada, previu uma área total (inverno + primavera) na UE em 10,38 milhões de hectares, contra 10,34 milhões em 2022/23.

“As plantações de trigo e cevada no inverno estão indo bem na maior parte da UE-27, embora haja problemas na Espanha, Bulgária e Romênia com a falta de chuva”, afirmou.

A consultoria observou que, embora não se esperasse que as áreas para esses dois cereais fossem particularmente altas para a safra de 2023, era justo esperar rendimentos melhores do que os resultados decepcionantes, no geral, de 2022.

“No entanto, a potencial escassez de fertilizantes continuará a criar incertezas adicionais em termos de rendimentos da safra de 2023 na UE-27, enquanto as baixas áreas esperadas para os cereais da safra de 2023 na Ucrânia também trarão um elemento significativo de fragilidade em 2023/24, tanto a nível mundial como europeu”.

A área de milho, semeada na primavera, foi prevista em 8,84 milhões de hectares, 1% abaixo dos 8,9 milhões de hectares colhidos este ano.

(Por Sybille de La Hamaide)

