Stratégie Grains eleva previsão de superávit de milho e trigo na Europa

Londres, 13 – A consultoria francesa de commodities agrícolas Stratégie Grains elevou a sua previsão de superávit de milho e de trigo na Europa na safra 2021/22 em 700 mil toneladas, para 4,3 milhões de toneladas. Em relatório mensal, a consultoria afirmou que o aperto nos mercados de grãos europeus deve ser menos intenso, em virtude da perspectiva de enfraquecimento da demanda, enquanto as produções de grãos do bloco ainda devem ser consideráveis. A estimativa inclui as previsões para os 28 Estados-Membros da União Europeia (UE).

Para o milho, a Stratégie elevou suas projeções de superávit ao fim da safra 2021/22 para 2,4 milhões de toneladas, 400 mil toneladas a mais do que havia previsto no mês passado. No trigo, o superávit deve ser de 1,9 milhão de toneladas, 300 mil t superior à estimativa anterior.

A consultoria também elevou a estimativa de superávit de cevada em 2021/22 de 2,0 milhões de toneladas para 2,3 milhões de toneladas.

A produção do bloco deve permanecer elevada tanto para o trigo quanto para o milho, estimadas em 129,6 milhões de toneladas e 65,2 milhões de toneladas, respectivamente. A colheita de cevada está projetada pela consultoria em 53,7 milhões de toneladas, queda de 300 mil toneladas em relação à previsão do mês passado.

Quanto ao consumo, a consultoria afirmou que prevê uma demanda mais fraca do que esperado anteriormente para todos os grãos europeus.

A Stratégie reduziu a estimativa de consumo de trigo para 102,6 milhões de toneladas, de milho, para 75,4 milhões de toneladas e de cevada, para 47,6 milhões de toneladas. A perspectiva de importação de milho pelo bloco também foi cortada em 1,7 milhão de toneladas, para 15,3 milhões de toneladas. O ajuste deve-se à menor demanda de países como Ucrânia, apontou a consultoria.

Veja também