Strategie Grains aumenta previsão de exportação de trigo da UE em mais de 1 mi t

PARIS (Reuters) – A Strategie Grains aumentou sua estimativa para as exportações de trigo mole da União Europeia para fora do bloco para a atual temporada de 2021/22 em mais de um milhão de toneladas, já que a queda nos preços tornou o trigo francês mais competitivo nos mercados mundiais, disse a consultoria nesta quinta-feira.

Em um relatório mensal, a empresa francesa estimou as exportações de trigo mole de 2021/22 para fora dos 27 países da UE em 31,5 milhões de toneladas, ante 30,4 milhões de toneladas estimadas no mês passado.

Os preços do trigo diminuíram em relação aos recordes do mês passado, atingidos na Euronext, à medida que as preocupações com a oferta global de trigo recuaram e entre receios com a variante do coronavírus Ômicron.

A queda nos preços gerou uma onda de demanda dos importadores tradicionais. No entanto, mais uma vez, esperava-se que a França não estivesse entre os fornecedores da Argélia, seu principal mercado de exportação, que encomendou cerca de 700 mil toneladas na terça-feira.

“Embora a abertura do mercado da Argélia ao trigo russo certamente não facilite as coisas para os exportadores da UE para este destino, nossas projeções de exportação aumentaram desde o mês passado para China, Egito, África Subsaariana, Marrocos e Vietnã”, disse Strategie Grains em um relatório.

A consultoria também elevou sua previsão para as exportações de milho da UE tendo em vista os fortes embarques da Romênia e da Bulgária, que colheram safras maiores e se beneficiaram da forte demanda global, principalmente no Oriente Médio e na Turquia.

A empresa aumentou sua estimativa para a safra de milho da UE para 68,3 milhões de toneladas, de 67,8 milhões de toneladas projetadas no mês passado, devido aos rendimentos recordes na França.

(Reportagem de Sybille de La Hamaide)

