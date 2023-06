Strasbourg demite técnico Frédéric Antonetti

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 27/06/2023 - 13:01 Compartilhe

O Strasbourg, apesar de ter se mantido na primeira divisão do Campeonato Francês, anunciou a demissão do técnico Frédéric Antonetti nesta terça-feira (27).

O treinador de 61 anos tinha assumido o cargo no dia 13 de fevereiro, sucedendo Mathieu Le Scornet, interino desde a saída de Julien Stéphan, demitido em janeiro.

O Strasbourg era o 17º colocado na Ligue 1 e estava na zona de rebaixamento no momento da chegada de Antonetti. O time só tinha vencido três de seus 23 jogos no campeonato, em uma campanha muito abaixo do esperado, especialmente em relação à temporada anterior, quando terminou em sexto.

Sob o comando de Antonett, o Strasbourg conseguiu uma arrancada de seis vitórias e quatro empates em 15 rodadas e terminou na 15ª posição, com cinco pontos de vantagem sobre a primeira equipe da zona de rebaixamento, o Auxerre.

Após o fim da temporada, o Strasbourg foi comprado pelo consórcio americano BlueCo, que também é proprietário do Chelsea. A aquisição foi anunciada na quinta-feira da semana passada.

Segundo o comunicado do clube, a saída de Antonetti foi decidida “em comum acordo”.

“Começa um novo ciclo e tenho certeza de que era melhor terminar assim. As duas partes entraram em acordo”, afirmou Marc Keller, presidente do Strasbourg.

