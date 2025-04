‘Stranger Things: The Experience’: exposição internacional chega ao Rio de Janeiro

Após passar por nove cidades ao redor do mundo, incluindo aterrissagem em São Paulo no ano passado, chegou a vez do Rio de Janeiro receber a exposição internacional “Stranger Things: The Experience”, um ambiente imersivo que transporta o público para dentro da série que conquistou o Brasil.

Uma aventura interativa repleta de mistério, ação e adrenalina, onde o público não é apenas um espectador, mas participa ativamente do desenrolar da trama. Esse é o convite que “Stranger Things: The Experience” faz agora aos cariocas.

A exposição traz ao Rio a mesma estrutura montada em Nova York, Los Angeles, São Francisco, Seattle, Atlanta, Toronto, Paris e Londres. No Brasil, a atração estreou em São Paulo, onde recebeu milhares de visitantes ao longo de seis meses em 2024.

Os visitantes são transportados para a pequena cidade americana de Hawkins, mergulhando na atmosfera mágica dos anos 80. Em meio a um mundo repleto de telas e estímulos digitais, a experiência os convida a assumirem um papel essencial: serem voluntários em um experimento misterioso no Laboratório Nacional de Hawkins.

A partir desse ponto, a jornada toma rumos inesperados, transportando os participantes para um universo paralelo onde a sobrevivência de Hawkins está em jogo. Para enfrentar os desafios, heróis de todas as idades precisarão trabalhar juntos, sendo guiados pelos personagens icônicos da série ao longo da missão.

Ao superar obstáculos e escapar de perigos, os visitantes assumem o papel de protagonistas em uma história original de Stranger Things, criada pela equipe responsável pelo sucesso da série.

Durante a experiência, os participantes testam suas habilidades psíquicas para salvar Hawkins e interagem com personagens marcantes como Eleven, Mike, Max, Will, Dustin e Dr. Martin Brenner, entre outros.

A imersão é potencializada por efeitos visuais em 3D e 4D, cenários hiper-realistas e a presença de 20 atores, garantindo um realismo impressionante que coloca o espectador no centro da ação.

“Stranger Things: The Experience” é montada em uma estrutura de 2.500m², com 500 toneladas de materiais, distribuídas entre cenários hiper-realistas e tecnologia de última geração. Os visitantes encontrarão uma tela 3D de 150m², paredes virtuais, cenários fiéis aos originais e objetos icônicos da série.

Desenvolvida em parceria exclusiva com os criadores da série e a Netflix, “Stranger Things: The Experience” oferece a oportunidade única de explorar os cenários mais emblemáticos da franquia, como o Laboratório Nacional de Hawkins e a Sala do Arco-Íris, além de um mergulho completo no Mundo Invertido.

Diversão para a família

Os apaixonados pela cultura dos anos 80 poderão estender a experiência na área MIX-TAPE, que reúne gastronomia e produtos exclusivos inspirados na série, garantindo diversão para toda a família.

Entre as opções gastronômicas estão o sorvete Scoops Ahoy, a pizza da Surfer Boy e drinks temáticos, preparados conforme as receitas originais do bar de Stranger Things. Além disso, a pipoca será feita na mesma máquina utilizada nos Estados Unidos, garantindo que o sabor seja idêntico ao oferecido em outras edições da exposição.

A área também conta com máquinas de fliperama originais da época, cenários icônicos para fotos – como a sala de estar da família Byers –, cabines de fotos e até a possibilidade de posar ao lado de um Demogorgon. Os visitantes ainda poderão adquirir produtos exclusivos, que não estão disponíveis fora da experiência.

Serviço:

Stranger Things: The Experience

Quando: a partir de 17 de abril de 2025

Onde: Estacionamento externo do Barra Shopping

Endereço: Av. das Américas, 4666 – Barra da Tijuca, Rio de Janeiro – RJ

Ingressos: strangerthings-experience.com

Os ingressos são limitados.

Valores: Ingressos a partir de R$ 40,00

Classificação: Embora Hawkins tenha espaço para heróis e heroínas de todas as idades, esta experiência contém linguagem adulta, além de imagens e efeitos visuais realistas. Não será permitida a entrada de crianças menores de 5 anos, e qualquer pessoa com menos de 12 anos deverá estar acompanhada de um adulto.

Horário:

Quarta-feira a sexta-feira das 16h às 22h30 (última sessão às 21h)

Sábado e feriados: 12h às 22h30 (última sessão às 21h)

Domingo: 10h às 20h30 (última sessão 19h)