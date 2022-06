‘Stranger Things’: Ryan Reynolds poderá participar da quinta temporada da série

De acordo com informações do The Hollywood Reporter, o produtor e diretor do sucesso da Netflix ‘Stranger Things’ quer convidar o ator Ryan Reynolds (‘Deadpool’) para a quinta e última temporada da série. Eles trabalharam juntos anteriormente em produções como ‘Free Guy – Assumindo o Controle’ e ‘O Projeto Adam’.

“Eu quero ver uma participação especial de Ryan Reynolds em qualquer coisa que eu fizer. A verdade é que minha carreira na última meia década foi definida por ‘Stranger Things’ e minhas colaborações com Ryan, então seria profundamente alucinante, mas satisfatório, ver meus dois mundos colidirem”, contou.





“Ryan Reynolds, se você estiver lendo isso… Prepare-se para a 5ª temporada de ‘Stranger Things‘”, completou.

A quarta temporada de ‘Stranger Things’ foi dividida em duas partes. A primeira já está disponível na plataforma, a segunda chega apenas no dia 1 de julho, e terá dois episódios que finalizarão a temporada.