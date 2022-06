‘Stranger Things’: Parte 2 da nova temporada ganha impactante trailer; confira

A Netflix divulgou nesta terça-feira (21) um impactante trailer da Parte 2 da quarta temporada de ‘Stranger Things‘, que deverá ir para a plataforma no dia 1 de julho. A prévia mostra que todos estão se preparando para a luta contra Vecna e o Mundo Invertido, enquanto Eleven está determinada a salvar seus amigos.

“Já se passaram seis meses desde a batalha de Starcourt, que trouxe terror e destruição a Hawkins. Após o confronto, nosso grupo de amigos está separado pela primeira vez, e ter que lidar com as complexidades do ensino médio deixa tudo ainda mais difícil. Nesse momento de fragilidade, uma nova ameaça sobrenatural vem à tona e traz um mistério que, se for resolvido, pode acabar com o terrível Mundo Invertido de uma vez por todas”, diz a sinopse desta temporada.





Confira: