‘Stranger Things’: Netflix divulga trailer do volume 2 da quarta temporada

A Netflix divulgou nesta terça-feira, 21, o trailer do volume 2 da quarta temporada de Stranger Things, que estreia no dia 1º de julho na plataforma. Serão apenas mais dois episódios em que os heróis adolescentes enfrentarão o grande vilão da temporada, o temível Vecna.

O trailer mostra os amigos se preparando para a luta épica enquanto ao fundo toca a música Running Up That Hill de Kate Bush, que ajudou a salvar Max e que voltou a figurar nas listas de mais ouvidas depois do lançamento da primeira parte da temporada.





Se você ainda não viu essa parte, atenção para spoiler.

E se já viu, sabe que Nancy está no Mundo Invertido sendo atacada pelo monstro Vecna, que revelou ser o número 001 do projeto secreto do Laboratório de Hawkins.

Eleven, que acabou de descobrir o que aconteceu no dia em que o portal para o Mundo Invertido foi aberto, está prestes a recuperar seus poderes para ajudar seus amigos. Separados, eles precisam se reunir novamente para encarar os desafios que ainda existem.

Já no lado russo da história, parece que Hopper e seus companheiros devem, mais uma vez, encarar um Demogorgon para se manterem vivos.