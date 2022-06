‘Stranger Things’: Netflix divulga imagens inéditas do segundo volume da 4ª temporada

A Netflix divulgou nesta terça-feira (14) pelas redes sociais as primeiras imagens oficiais do volume 2 da quarta temporada de ‘Stranger Things‘, que estreia no dia 1 de julho.





Na trama, Eleven (Millie Bobby Brown) deve encontrar uma forma de deter o vilão Vecna (Jamie Campbell Bower) antes que ele consiga penetrar a mente de novas vítimas e fazer de Hawkings um grande portal para o Mundo Invertido.

A série foi criada por Matt Duffer e Ross Duffer, que já revelaram ter um plano de encerrar a produção na quinta temporada. O elenco conta com Winona Ryder, David Harbour, Finn Wolfhard, Millie Bobby Brown, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Cara Buono, Joe Keery, Noah Schnapp, Sadie Sink e Dacre Montgomery.

Confira: