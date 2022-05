‘Stranger Things’: Após três dias da estreia, quarta temporada alcança 1º do Top 10 da Netflix

A tão aguardada quarta temporada de ‘Stranger Things‘ foi lançada há apenas três dias mas já está ocupando o primeiro lugar no Top 10 da Netflix. A tendência se repetiu nas temporadas anteriores, o que coloca a série como um dos maiores títulos da plataforma.

Em segundo lugar ficou a estreia de ‘Entrevias‘, série criminal que tem gerado grande repercussão nas redes sociais, com comparações a clássicos do gênero como ‘Breaking Bad’ e ‘Narcos’. Em terceiro lugar ficou a terceira e última temporada de ‘Quem Matou Sara?’, uma produção de mistério e investigação do eixo México-Espanha.





A nova temporada de ‘Stranger Things’ foi dividida em duas partes. A segunda chega na plataforma apenas no dia 1 de julho, e terá dois episódios que finalizarão a série.

“Seis meses depois da batalha de Starcourt, que deixou um rastro de terror e destruição em Hawkins, o grupo de amigos se separa pela primeira vez – enquanto passam por um período turbulento na escola, o que dificulta ainda mais as coisas. Nesse momento vulnerável, surge uma ameaça sobrenatural ainda mais terrível, trazendo um grande mistério que pode ser a chave para acabar com os horrores do Mundo Invertido”, diz a sinopse oficial.