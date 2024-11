Stranger Things: 5ª temporada é confirmada para 2025

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 06/11/2024 - 14:08 Para compartilhar:

A Netflix confirmou nesta quarta-feira, 6, que a 5ª temporada da série ‘Stranger Things’ estreará em 2025. A última temporada da produção contará com oito episódios, cujos títulos foram revelados em vídeo postado nas redes sociais.

Curiosamente, o título do segundo episódio não foi revelado inteiramente. No vídeo, é possível ver que há uma pequena “censura” no nome da pessoa que desaparecerá, com o objetivo de evitar spoilers.

Confira o título dos episódios:

Missão de resgate O desaparecimento de… A armadilha Feiticeiro Tratamento de choque A fuga de Camazotz A ponte O mundo “direito”

A série ‘Stranger Things’ acompanha um grupo de amigos adolescentes que se envolvem com conspirações governamentais na pequena cidade de Hawkins, localizada no interior dos EUA, durante os anos 1980.

A produção conta com Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Noah Schnapp, Winona Ryder, David Harbour, Gaten Matarazzo, Natalia Dyer e Joe Keery em seu elenco.