StoneX reduz previsão de safra de soja do Brasil; corta colheita de milho verão

SÃO PAULO (Reuters) – A safra de soja do Brasil em 2021/2022 deve alcançar 126,5 milhões de toneladas, apontou nesta terça-feira a consultoria StoneX, ao reduzir em 5,6% a projeção na comparação com levantamento divulgado em janeiro, em meio à seca que impactou as produtividades das lavouras.

A nova projeção indica queda de 12,9% frente ao recorde inicialmente estimado para o ciclo, de 145,1 milhões de toneladas.

A redução nas produtividades também atingiu a primeira safra de milho 2021/22, agora estimada em 25,3 milhões de toneladas, 5,5% abaixo do número de janeiro e 16,7% a menos que o estimado antes dos problemas com a estiagem.

Já a segunda safra 2021/22 segue praticamente estável em comparação com o número anterior, estimada em 89,1 milhões de toneladas.

Com isso, o total projetado para o milho do Brasil na temporada atual (incluindo a terceira safra) ficou em 116,1 milhões de toneladas.

(Por Roberto Samora)

