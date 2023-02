StoneX projeta aumento da safra de café do Brasil para 62,3 mi sacas em 23/24

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 14/02/2023 - 16:01 Compartilhe





SÃO PAULO (Reuters) – A safra de café do Brasil 2023/24 foi estimada nesta terça-feira em 62,3 milhões de sacas de 60 kg, ante 59,8 milhões no ciclo passado, informou a consultoria StoneX.

A safra de café arábica, que responde pela maior parte da produção nacional, foi vista em 40,7 milhões de sacas, enquanto a de robusta ficou em 21,6 milhões de sacas.

“Apesar do aumento em relação à temporada anterior, avaliamos como uma safra muito abaixo do potencial produtivo”, disse a StoneX, citando que algumas regiões sofreram com o clima seco, principalmente durante o pegamento da florada.





(Por Roberto Samora)

