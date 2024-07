Stonex: Produção da Petrobras caiu na margem por paradas não planejadas no campo de Búzios

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 31/07/2024 - 18:44 Para compartilhar:

O analista da consultoria StoneX, Bruno Cordeiro, disse nesta quarta-feira, 31, que a redução da produção da Petrobras no segundo trimestre ante o primeiro se deve, principalmente, a intervenções não planejadas nas plataformas do campo de Búzios, na Bacia de Santos. Para além disso, a Petrobras listou como fatores para essa redução paradas para manutenção programadas, além do declínio natural dos campos.

“Vale destacar que essas intervenções não planejadas nessas máquinas, nas plataformas de Búzios, acabaram sendo um fator mais ligado à redução produtiva do segundo trimestre”, disse Cordeiro com relação aos resultados da estatal no período.

Como mostrou o Broadcast(sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) ontem, a produção de petróleo da Petrobras no segundo trimestre de 2024 ficou, na média, em 2,69 milhões de barris de óleo equivalente por dia. Trata-se de alta de 2,4% em relação ao mesmo período do ano passado, mas baixa de 2,8% em relação ao primeiro trimestre de 2024.

Refino

Com relação ao refino, Cordeiro observa que, apesar da redução do fator de utilização das refinarias (FUT), que ficou em 91% – 1 ponto porcentual (p.p.) menor na margem e 2 p.p. em um ano – as produções de gasolina e diesel seguem “elevadas” porque a empresa tem buscado aumentar a oferta de combustíveis com maior valor agregado.

“A produção de diesel, gasolina e QAV atingiu cerca de 69% do volume total de combustíveis produzidos. Principalmente para atender a demanda por diesel, que segue bem fortalecida”, disse.

“A demanda por gasolina, também olhando em nível nacional, apesar de estar abaixo no comparativo com o mesmo período do ano passado, também ainda segue fortalecida”, continuou.

O volume total de vendas de derivados da Petrobras no mercado interno caiu 1,3% no segundo trimestre de 2024 ante o primeiro, para 1,7 milhão de barris por dia (bpd). Com relação aos três meses imediatamente anteriores, houve alta de 3,2% nessas vendas.