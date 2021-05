StoneX prevê queda de até 6,3% para moagem de cana no centro-sul em 2021/22

SÃO PAULO (Reuters) – A moagem de cana-de-açúcar no centro-sul do Brasil pode ficar entre 567,2 milhões e 578,1 milhões de toneladas na safra de 2021/22, com queda de até 6,3% no comparativo anual, estimou a consultoria StoneX nesta segunda-feira, ao rebaixar sua projeção em meio à seca no principal polo produtor do país.

Na estimativa anterior, divulgada no fim de março, a consultoria previa moagem de 586,1 milhões de toneladas.

Considerando três possíveis cenários para o processamento de cana no centro-sul, a StoneX acredita que o mais provável é que a moagem atinja a média de 570,2 milhões de toneladas nesta safra. Caso esta hipótese se confirme, a produção de açúcar seria rebaixada em 1 milhão de toneladas ante a projeção de 36,1 milhões vista em março.

(Por Nayara Figueiredo)

Veja também