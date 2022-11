StoneX eleva previsão para nova safra de cana do centro-sul; vê incerteza para “mix”

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 29/11/2022 - 11:21 Compartilhe

SÃO PAULO (Reuters) – A moagem de cana-de-açúcar do centro-sul do Brasil em 2023/24 (abril/março) foi estimada nesta terça-feira em 587,6 milhões de toneladas, crescimento de mais de 4 milhões de toneladas na comparação com a previsão de setembro, com chuvas favorecendo o desenvolvimento dos canaviais que serão colhidos no próximo ano, segundo levantamento da consultoria StoneX.

Caso essa projeção se confirme, a moagem na principal região produtora de cana do mundo deverá crescer 5,4% ante a temporada anterior.

“Até o momento, os modelos climáticos apontam para um volume de precipitações próximo ou acima da normalidade, para as principais regiões canavieiras do centro-sul brasileiro”, disse a StoneX, ponderando que, mesmo perdendo força, a La Niña pode prejudicar a regularidade do regime de precipitações até o fim do primeiro trimestre de 2023.

Ainda que de modo preliminar, a StoneX projeta que o TCH (Tonelada de Cana por Hectare) médio na região avance 5% no comparativo anual, alcançando patamar de 76,1 t/ha em 2023/24.

A consultoria destacou que, na comparação com a estimativa de setembro, foi adicionado um ganho no TCH, “em função do alto volume de chuvas registrado nos últimos meses, fator que favorece o ganho de produtividade das áreas em fase de desenvolvimento”.

Com maior umidade, estima-se que o ATR (Açúcar Total Recuperável) médio das lavouras apresente uma ligeira retração frente ao estimado para a temporada 2022/23, da ordem de 0,2%, totalizando 139,8 kg/t.

“O mix produtivo, assim como no ciclo atual, para a próxima temporada, também estará rodeado de incertezas”, notou a StoneX, diante de questões tributárias que podem alterar a competitividade do etanol frente à gasolina.

A StoneX estima “mix” de cana para açúcar em 45,5% do total da moagem em 2023/24, estável ante a safra 2022/23.

Entre altas e baixas do preço do etanol, a StoneX notou que o açúcar segue “vantajoso”, com um prêmio acima de 200 pontos frente ao álcool hidratado ao longo dos últimos meses.

Dessa forma, a produção de açúcar do centro-sul em 2023/24 foi prevista em 35,6 milhões de toneladas, alta de mais de 5% versus o ciclo anterior.

A produção de etanol de cana em 2023/24 foi prevista em 26,3 bilhões de litros, aumento de 5,2% na mesma comparação.

Um maior crescimento é esperado na produção de etanol de milho do centro-sul em 2023/24, que deverá avançar 22,2% para 5,5 bilhões de litros.

Com isso, a produção total do centro-sul deverá avançar 7,8%, para 31,8 bilhões de litros.

SAFRA 2022/23

A moagem de cana do centro-sul em 2022/23 foi estimada em 557,5 milhões de toneladas, estável ante previsão anterior e alta anual de 6,6%, segundo a StoneX.

A produção de açúcar do centro-sul na temporada com moagem já caminhando para o final foi estimada em 33,9 milhões de toneladas, ante 33,3 milhões na previsão anterior.

A produção de etanol de cana do centro-sul em 2022/23 foi prevista em 25 bilhões de litros, com um ajuste na comparação com os 25,3 bilhões de litros da estimativa anterior.

(Por Roberto Samora e Gabriel Araujo)

