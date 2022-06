StoneX eleva previsão de produção brasileira de soja para 124,4 milhões de t

São Paulo, 1 – A consultoria StoneX revisou para cima a sua estimativa de produção brasileira de soja em 2021/22 para 124,414 milhões de toneladas. Na projeção anterior, eram 123,378 milhões de toneladas. A estimativa de área plantada foi elevada de 40,677 milhões para 40,687 milhões de hectares, enquanto a previsão de produtividade subiu de 3,03 para 3,06 toneladas/hectare.

No Rio Grande do Sul, onde as perdas de safra superaram 50%, por causa do clima seco, as lavouras mais tardias surpreenderam positivamente na reta final da colheita, melhorando a média de produtividade do Estado, segundo a consultoria. Outro ajuste para cima ocorreu com a produção da Bahia, com pequenos aumentos na área e na produtividade.





“Com a entrada no período de entressafra, não devem ocorrer maiores revisões nos números do ciclo 2021/22, com o foco passando para o planejamento da safra nova”, disse a especialista de Inteligência de Mercado da StoneX Ana Luiza Lodi, em nota.

A StoneX manteve as previsões de consumo, com a demanda doméstica estimada em 47,8 milhões de toneladas e as exportações em 77 milhões de toneladas. Com os estoques em 3,57 milhões de toneladas, a relação estoque/uso é de 2,86%, “o que continua indicando um balanço muito ajustado da oleaginosa”.