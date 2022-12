StoneX eleva expectativa com safras de soja e milho do Brasil; vê exportação forte

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 01/12/2022 - 12:34 Compartilhe

SÃO PAULO (Reuters) – As safras de soja e milho do Brasil 2022/23 deverão ficar acima da expectativa e ambas estão estimadas em recordes, apontou nesta quinta-feira a consultoria StoneX, citando ajustes leves na área plantada na comparação com o levantamento de novembro.

A produção de soja do país na temporada, que está em fase final de plantio, foi projetada em 155 milhões de toneladas, ante 154,35 milhões na estimativa do mês passado.

Se o volume for confirmado, haverá um crescimento de 21,9% na comparação anual, uma vez que a safra passada foi atingida pela seca.

“As perspectivas para a safra brasileira de soja estão bastante positivas, mesmo com os volumes de chuva estando abaixo do normal em muitas áreas. O clima nas próximas semanas e meses ainda vai ser muito importante para se definir o real tamanho da colheita”, disse a especialista de Inteligência de Mercado do grupo, Ana Luiza Lodi, em nota.

Segundo a análise, uma safra cheia, acima de 150 milhões de toneladas, deve garantir um balanço de oferta e demanda mais confortável em 2023, “com espaço para aumento das exportações e do esmagamento”.

“Por outro lado, o ciclo 2021/22 tende a se encerrar com estoques bastante limitados, uma vez que houve ajustes no consumo interno e para exportações, que têm se mantido bastante aquecidos ao longo deste ano”, disse a consultoria.

A previsão de exportação de soja em 21/22 agora é de 79,5 milhões de toneladas. Para a nova safra, a expectativa é de 96 milhões de toneladas.

No caso do milho, a expectativa subiu para 130,3 milhões de toneladas, versus 129,9 milhões anteriormente.

Em novo cálculo realizado pela StoneX, a área nacional da safra de inverno do cereal foi elevada para 17,94 milhões de hectares.

“Cabe destacar também neste aumento os estados MATOPI (Maranhão, Tocantins e Piauí), além do Mato Grosso e Pará. O grupo promoveu um ajuste marginal em seu número de produção, agora estimado em 99,6 milhões de toneladas (na segunda safra), um aumento de 0,4% em relação ao trazido no relatório anterior”, disse o relatório.

Para a 1ª safra de milho 2022/23, a StoneX não promoveu alterações em seus números.

A StoneX elevou projeção de exportação de milho em 2021/22 de 42 milhões para 45 milhões de toneladas, em meio ao início de vendas à China.

“Após os problemas envolvendo a oferta do cereal ucraniano, a China tem procurado ampliar seus fornecedores, buscando garantir uma maior segurança na disponibilidade do cereal e reduzir a sua dependência do grão dos EUA”, explicou o analista de Inteligência de Mercado, João Pedro Lopes.

“Será importante acompanhar como que ocorrerá a evolução do comércio entre os dois países, visto que poderá impactar o balanço brasileiro”, conclui.

Em 2022/23, a expectativa de embarques de milho é de 46 milhões de toneladas.

(Por Roberto Samora)

