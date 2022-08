StoneCo tem prejuízo, prevê salto na receita no 3° tri e troca diretor financeiro

reuters 18/08/2022 - 18:24 Compartilhe

Por Andre Romani

SÃO PAULO (Reuters) -A empresa de pagamentos StoneCo teve prejuízo líquido de 489 milhões de reais no segundo trimestre, após lucro de 526 milhões um ano antes, impactado especialmente pela desvalorização das ações do banco Inter, mas projetou um salto de 63% na receita do atual trimestre.

Na base ajustada, a Stone teve lucro líquido de 76,5 milhões de reais, após prejuízo de 155,5 milhões no mesmo período do ano passado.

A Stone destacou performance “não usual” das ações do Inter, observando que após recuo no segundo trimestre os papéis tiveram forte alta. Até esta quinta-feira, os papéis acumulam ganhos de 72,9% no terceiro trimestre. A Stone informou mais cedo neste ano a venda de fatia de 21,5% da participação que detinha no Inter, ficando na ocasião com cerca de 5%.

A receita total da Stone cresceu 275,6% em 12 meses, para 2,3 bilhões de reais, com impulso de receitas da plataformas de serviços financeiros e de software. A companhia lembra que no segundo trimestre do ano passado houve efeito negativo de quase 400 milhões de reais em reconhecimento de valor justo de crédito, o que impactou na base de comparação.

A Stone disse esperar que sua receita suba 63,3% no terceiro trimestre em relação a igual período de 2021.

Além disso, projetou lucro antes de impostos (Ebt) ajustado acima de 125 milhões de reais entre julho e setembro, contra 106,7 milhões no segundo trimestre. A Stone também espera alta no volume total de pagamentos (TPV) para micro, pequenas e médias empresas entre 41,4% e 43,3% neste trimestre ante um ano antes.

A empresa ainda anunciou a saída de seu diretor financeiro, Marcelo Baldin, sendo que Silvio José Morais, que é conselheiro da companhia, irá substituí-lo interinamente.

(Edição Alberto Alerigi Jr.)