StoneCo tem prejuízo de R$313 mi no 1º tri, vende fatia no Inter

Por Aluisio Alves

SÃO PAULO (Reuters) -A empresa de pagamentos StoneCo informou nesta quinta-feira que teve prejuízo líquido de 313 milhões de reais no primeiro trimestre, revertendo resultado positivo de 158 milhões registrado um ano antes.





Em termos ajustados, a companhia brasileira listada na Nasdaq teve lucro de 132,2 milhões de reais no período, queda de 29,4% no comparativo anual.

A StoneCo também informou no relatório que vendeu 21,5% da participação que tinha no Banco Inter, aproveitando opção oferecida na reestruturação do grupo. A empresa tinha até quarta-feira 4,97% do capital do Inter.

Os números vêm na esteira de maior atenção do mercado sobre a companhia, que enfrentou grandes perdas com crédito no ano passado e teve que fazer ajustes na política de preços para tentar melhorar suas margens.

Ao divulgar os resultados do quarto trimestre de 2021, a companhia conseguiu amenizar preocupações dos investidores ao apresentar expectativas animadoras de receita.

Nesta quinta-feira, a companhia anunciou que sua receita do primeiro trimestre somou 2,07 bilhões de reais, aumento de 138,6% ante mesma etapa do ano passado. A previsão da StoneCo para o período era de aumento de 119%.

A empresa também previu nesta quinta que sua receita do segundo trimestre será de 2,15 bilhões a 2,2 bilhões de reais, aumento de 154,1% sobre um ano antes.

As ações da StoneCo encerraram em alta de 7,2% em Nova York, cotadas 10,42 dólares.

Na próxima semana, a rival PagSeguro deve divulgar seus números do trimestre na quarta-feira.

(Edição Alberto Alerigi Jr.)