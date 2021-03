Stone: reconhecimento de perdas da Linx não altera expectativas de negócios

A Stone afirmou nesta segunda-feira, 29, em fato relevante, que seu plano de migrar o negócio da Linx Pay para sua própria plataforma de pagamentos continua o mesmo após a empresa anunciar a descoberta de perdas operacionais na unidade de negócios, que “já foram endereçadas”. Segundo a Linx, a expectativa é de reconhecer perdas totais de R$ 41 milhões no quarto trimestre.

Em razão do processo de apuração, revisão e conciliação de tais perdas, a Linx ainda adiou de 30 de março para 19 de abril a divulgação de seus resultados e demonstrações financeiras do período.

No comunicado, a Stone diz continuar “muito entusiasmada com as oportunidades na Linx, em especial com a oportunidade de oferecer soluções financeiras e de pagamento para os clientes da Linx, aumentar a digitalização desses clientes, ajudando-os a vender mais online, bem como aumentar a penetração de soluções de software na base de pequenos e médios lojistas da Stone”.

