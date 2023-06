Stone: Rafael Martins, VP de Finanças e RI, deixará a companhia em 31/

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 23/06/2023 - 18:50 Compartilhe

A Stone informou nesta sexta-feira, 23, que o seu vice-presidente de Finanças e diretor de Relações com Investidores, Rafael Martins, deixará a companhia a partir de 31 de julho deste ano. Ele será substituído na chefia do RI por Mateus Scherer, que já é o vice de Finanças.

“Gostaríamos de agradecer a Rafael por suas inestimáveis contribuições para a empresa nos últimos seis anos”, diz o CEO da Stone, Pedro Zinner, em nota, destacando o papel de Martins em processos como a abertura de capital da Stone e a compra da Linx. “Rafael continuará sendo um conselheiro próximo da Stone em diferentes assuntos.”

Além disso, a companhia anunciou que Roberta Noronha foi contratada como diretora de Relações com Investidores, cargo que exercerá a partir de segunda-feira, 26. Com mais de 15 anos de experiência nessa área, a executiva passou por empresas como C&A Brasil, Iguatemi e Cielo.

Trata-se de uma nova rodada de mudanças na cúpula da Stone desde que Zinner assumiu a empresa, em abril. Em maio, a companhia anunciou a promoção de Scherer a CFO, no lugar do interino Silvio Morais, e a saída do presidente, Augusto Lins, de funções executivas a partir de 1º de junho.

Vindo da Eneva, do setor de energia, Zinner assumiu a Stone no lugar de Thiago Piau, e tem a bandeira de construir uma visão de longo prazo do mercado sobre a companhia, após a saída de uma forte crise iniciada em 2021 por perdas na concessão de crédito.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias