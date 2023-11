Stone projeta lucro líquido ajustado acima de R$ 1,9 bi em 2024

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 15/11/2023 - 14:16 Para compartilhar:

A Stone projeta um lucro líquido ajustado acima de R$ 1,9 bilhão no ano que vem, de acordo com projeções divulgadas nesta quarta-feira, 15. A companhia publicou os guidances junto com os de 2027, divulgados durante o Stone Day, e que apontam para um lucro de R$ 4,3 bilhões em quatro anos.

A companhia espera atingir um volume processado de mais de R$ 412 bilhões ao longo do ano que vem no segmento de micro, pequenas e médias empresas. A Stone também trabalha com empresas maiores e subadquirentes, mas o foco da empresa é nos clientes de menor porte, que são mais rentáveis.

O guidance para os depósitos dos clientes nas contas digitais é de um volume acima de R$ 7 bilhões no ano que vem. Para a carteira de crédito, a Stone espera um total acima de R$ 800 milhões, após retomar as concessões de modo experimental neste ano.

A companhia projeta ainda que a comissão cobrada das MPMEs ficará acima de 2,49% em 2024.

Para as despesas administrativas, a Stone espera número abaixo de R$ 1,125 bilhão no ano que vem.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias