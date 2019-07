Stone faz joint venture com Grupo Globo com foco em autônomo e microempreendedor

Na segunda-feira, 29, a Stone, do setor de maquininhas, fechou parceria com o Grupo Globo com foco em profissionais autônomos e microempreendedores. A joint venture terá 33% do Grupo Globo e 67% da Stone.

A transação está condicionada a aprovação de autoridades e órgãos de defesa da concorrência. Caio Fiuza, diretor de operações da Stone, será CEO da nova empresa.

Segundo comunicado, o Grupo Globo entrará com investimento equivalente a um valor de mercado de R$ 461 milhões em mídia e a Stone contribuirá com capacidade de processamento e tecnologia de meios de pagamento, suporte operacional, gestão e R$ 50 milhões em dinheiro.