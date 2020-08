Stone capta cerca de US$ 1,495 bilhão em follow on

A Stone, empresa brasileira de meio de pagamentos que tem ações negociadas na Nasdaq, em Nova York, anunciou nesta segunda-feira, 17, que captou aproximadamente US$ 1,495 bilhão (cerca de R$ 8,2 bilhões) na oferta subsequente (follow on), mediante emissão de 31,481,250 ações Classe A, incluindo lote adicional de 4,106,250 de ações, a US$ 47,50 por papel.

“A empresa pretende usar o valor líquido da emissão para financiar a possível aquisição da Linx e para pagar eventuais taxas e despesas relacionadas à transação, além de propósitos corporativos gerais”, diz a empresa no formulário 6-K enviado à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC, na sigla em inglês). “Se por qualquer razão a aquisição da Linx não for consumada, a empresa pretende usar o valor da oferta para propósitos corporativos gerais.”

A oferta da Stone foi coordenada por JP Morgan, Morgan Stanley, Citi e XP Investimentos.

