STJD reduz suspensão e libera retorno de Felipão no Atlético-MG

O técnico Luiz Felipe Scolari poderá voltar a comandar o Atlético-MG da beira do gramado. O treinador teve reduzida sua suspensão no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e deve estar à frente da equipe na partida contra o Cuiabá, no sábado, na Arena MRV, em Belo Horizonte, pelo Brasileirão.

Felipão foi liberado porque teve suas suspensões diminuídas em julgamento do STJD, na segunda-feira. Ele respondia a dois processos, nos quais havia levado gancho de duas partidas, em cada caso. Em ambos os casos, ele havia sido punido por reclamar ou criticar a arbitragem.

O primeiro se referia à expulsão na partida contra o América-MG, no dia 2 de julho. Ele fora excluído após reclamar da atuação de Wilton Pereira Sampaio. Em primeira instância, Felipão fora punido com gancho de dois jogos. No julgamento do recurso, o tribunal reduziu a suspensão para um jogo, já cumprido.

No segundo caso, a mesma punição, desta vez por reclamação contra o VAR após o Atlético ter um gol anulado. A suspensão já foi cumprida.

O STJD também julgou recurso do Atlético-MG para tentar reverter punição aplicada ao diretor de futebol Rodrigo Caetano. Mas o tribunal manteve a decisão de primeira instância, que foi de suspensão de 60 dias. Ele também criticara a arbitragem de Wilton no clássico mineiro.

