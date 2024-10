STJ: lista tríplice para vaga do Ministério Público tem uma mulher e Raquel Dodge fica de fora

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 15/10/2024 - 11:45 Para compartilhar:

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) definiu, nesta terça-feira, 15, os nomes da lista tríplice para escolha do ministro que irá ocupar a vaga na Corte destinada a membros do Ministério Público. Sammy Barbosa Lopes, do MP do Acre, obteve 17 votos, assim como Maria Marluce Caldas Bezerra, do MP do Alagoas. Ambos obtiveram os 17 votos necessários para entrar na lista logo na primeira rodada de votação. Em seguida vem Carlos Frederico Santos, procurador que foi responsável pelas investigações do 8 de janeiro. Ele obteve 9 votos no primeiro escrutínio e, no segundo, conseguiu 18 votos.

A ex-procuradora-geral da República Raquel Dodge ficou de fora da lista. Ela obteve 9 votos na primeira rodada e disputou o terceiro lugar com Santos. No “segundo turno”, contudo, ela conseguiu apenas 13 votos.

Os nomes serão enviados ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a quem cabe escolher o próximo ministro. A vaga reservada ao Ministério Público é decorrente da aposentadoria da ministra Laurita Vaz, que deixou a Corte em outubro do ano passado. Na composição atual, de 31 ministros, cinco são mulheres. A composição completa é de 33 ministros.

Mais cedo, os ministros também definiram a lista tríplice para preencher a vaga reservada a desembargadores da Justiça Federal. Carlos Pires Brandão, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1), de Brasília, ficou em primeiro lugar na lista. Em seguida vem Daniele Maranhão Costa, também do TRF-1, e em terceiro Marisa Ferreira dos Santos, do TRF-3, de São Paulo.