STJ libera irmãos Batista para ocuparem cargos em empresas do grupo J&F

A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu nesta terça-feira (26), por unanimidade, autorizar os irmãos Joesley e Wesley Batista a exercerem funções executivas nas empresas do grupo J&F, que controla JBS, de acordo com informações do G1.

Segundo a reportagem, o relator do pedido, o ministro Rogerio Schietti Cruz, afirmou que a decisão pela liberação dos irmãos Batista está embasada em três fatos principais: cumprimento de regras de compliance, a colaboração e o acordo de leniência no valor de R$ 10,3 bi, “que convenhamos, não é uma meta fácil de atingir e exige, portanto, um empenho máximo das empresas para produzir esse capital.”

“Seria de todo conveniente que essas empresas tivessem a sua participação”, disse o relator, que teve seu voto acompanhado pelos demais ministros.