STJ autoriza governo a cobrar IR e CSLL de empresa que recebe benefício fiscal de ICMS, mas STF torna decisão sem efeito

BRASÍLIA (Reuters) – O Superior Tribunal de Justiça (STJ) deu nesta quarta-feira ganho parcial ao governo em julgamento de conjunto de ações envolvendo benefícios tributários que, pelas contas da equipe econômica, têm impacto potencial de 88 bilhões de reais por ano para os cofres federais.







A decisão unânime foi proclamada pela primeira seção do STJ apesar de o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), ter concedido mais cedo nesta quarta-feira uma liminar para tornar sem efeito qualquer decisão do STJ relacionada ao tema.

Pela decisão do STJ, ficou definido que o governo federal poderia cobrar Imposto de Renda das empresas (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) sobre benefícios fiscais concedidos por Estados, desde que não sejam classificados como crédito presumido e que atendam a requisitos legais.

A Corte avaliava se descontos na cobrança do ICMS, concedidos por Estados a empresas, fazem parte ou devem ser excluídos da base de cálculo do IRPJ e da CSLL.

Em 2017, o STJ já havia decidido que a base de cálculo dos dois tributos deveria ser reduzida nos casos de empresas com créditos presumidos do ICMS –que permitem à companhia, na hora do pagamento do imposto, compensar valores já tributados anteriormente. Com a redução da base de cálculo dos tributos federais, a empresa paga um valor menor dos impostos, o que reduz os ganhos para o Tesouro.

No julgamento desta quarta foi discutido se essa mesma tese poderia ser aplicada a outros benefícios fiscais relacionados ao ICMS, como redução de base de cálculo, redução de alíquota, isenção e diferimento, entre outras modalidades –como na prática tem sido feito desde 2017.

A tese jurídica firmada pela Corte estabeleceu que empresas não poderiam reduzir da base de cálculo de IRPJ e CSLL esses outros benefícios fiscais relacionados ao ICMS, exceto quando atenderem requisitos previstos em lei.

Ainda segundo a decisão, para obter a redução da base de cálculo, empresas ficariam dispensadas de demonstrar que a subvenção foi concedida como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos. No entanto, a dispensa dessa comprovação não impede a Receita Federal de cobrar IRPJ e CSLL se, em fiscalização, for verificado que os valores do benefício foram usados de maneira irregular.

Procurado, o Ministério da Fazenda não se manifestou de imediato sobre a decisão.







Avaliação preliminar da área jurídica da Fazenda apontava que, com a decisão, benefícios fiscais relativos ao ICMS diferentes dos classificados como crédito presumido não poderiam ser retirados da base de cálculo de IRPJ e CSLL. Segundo a análise, em casos que tratam de subvenção de investimentos, deveriam ficar comprovados todos os requisitos legais para que a base de cálculo dos tributos federais seja reduzida.

Segundo a advogada tributarista do Murayama & Affonso Ferreira Advogados Mariana Ferreira, havia a expectativa de que o STJ estendesse a redução da base de cálculo para os outros benefícios, o que acabou não ocorrendo.

“A vitória foi para o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, porque com a inclusão dos benefícios fiscais a base de cálculo, o imposto e a contribuição ficam maiores e, consequentemente, a arrecadação aumenta. É mais um caso de insegurança jurídica”, disse.







O caso, no entanto, terá que ser analisado agora pelo STF.

(Por Bernardo Caram e Ricardo Brito)

