STJ atende pedido do governo e libera divulgação de resultados do Sisu

O presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministro João Otávio de Noronha, atendeu nesta terça-feira (28) ao pedido do governo federal e liberou a divulgação dos resultados do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e os próximos passos do processo seletivo com base no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2019, de acordo com informações do G1.

Na sexta-feira (24) a Justiça Federal em São Paulo havia determinado que o resultado do Sisu não pudesse ser divulgado nesta terça-feira, como previsto anteriormente.

Com a decisão de Noronha, o governo poderá divulgar o resultado do Sisu e deve definir novas datas para o Prouni.