Sthefany Brito revela que gravidez não foi planejada

Grávida de sete meses, Sthefany Brito usou as redes sociais para responder a perguntas dos seguidores, revelando algumas curiosidades que pouca gente sabia. Entre elas, a atriz revelou que a gravidez não foi planejada.

Além disso, Sthefany, que aguarda pela chegada do primeiro filho, Antônio Enrico, junto com o marido Igor Raschkovsky, comentou que ao contrário do que acontece com algumas grávidas, sua libido não aumentou com a gestação.

Confira as respostas abaixo:

