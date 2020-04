Sthefany Brito reata casamento e internautas comemoram: “O amor sempre prevalece”

Sthefany Brito reatou o seu casamento com Igor Raschkovscky. Na noite de ontem (21) a atriz compartilhou em seu perfil no instagram uma foto ao lado do marido e dos cachorrinhos da família e declarou: “A melhor foto que temos. Tentativa número 348. Embaçados, meio caindo, e todos agarrados. Nós”, escreveu ela na publicação.

A postagem recebeu diversos comentários como “Aaaaaaah!!!! Muito feliz… Deus abençoe infinitamente a união de vocês! O amor sempre prevalece”, disse Tata Fersoza; “Lindos”, celebrou Bárbara Evans.

O casal havia colocado um ponto final na relação de oito anos em outubro de 2019.

Confira a publicação da atriz ao lado do amado na rede social: