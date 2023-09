Sthefany Brito posta fotos ao lado do irmão internado após atropelamento: ‘Não existo sem você’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 03/09/2023 - 8:25 Compartilhe

A atriz Sthefany Brito compartilhou na noite de sábado, 2, duas fotos antigas ao lado do irmão Kayky Brito, que está internado no Hospital Copa D’Or, após um atropelamento, no Rio de Janeiro (RJ).

Em stories no Instagram, Sthefany desejou que o irmão se recupere. “Aqui deitada (sem a menor expectativa de conseguir dormir) vendo nossas fotos… Vendo o tanto de momentos que já vivemos juntos! Mas isso não é nada perto de tudo que ainda temos pela frente, de tudo que nos espera para ser vivido ainda juntos! Falei hoje no seu ouvido que eu sou a mais velha e você tinha que respeitar e eu estava te dando uma ordem: ‘Volta! E logo!’. Depois, consertei e falei: ‘Volta, no seu tempo! Mas volta!’. Fizemos um combinado: Você fica calmo e forte e nós aqui não mediremos esforços pela sua recuperação”, escreveu a atriz.

“Você foi a primeira pessoa que amei nessa vida. Mãe e pai já vieram no combo, mas quando você chegou ali entendi o que era o tal do amor. E também sempre me senti um pouco sua mãe e era muitas vezes! Eu não existo sem você! Você é como se fosse um pedaço do meu corpo, um pedaço da minha alma! Eu te amo tanto que você nunca seria capaz de entender”, afirmou Sthefany.

Acidente de Kayky Brito

Kayky Brito, de 34 anos, foi atropelado na madrugada deste sábado, 2, na Barra da Tijuca. O ator estava com o ator Bruno De Luca e mais um amigo no Quiosque Dona Maria, no posto 6, na praia da Barra, quando decidiu ir até o seu carro buscar um pertence. No trajeto, ele foi atropelado por um motorista de aplicativo.

Na tarde deste sábado, Kayky foi transferido para o Hospital Copa D’or, em Copacabana, no Rio de Janeiro. De acordo com a assessoria do hospital, o ator foi sedado e está em ventilação mecânica.

Socorrido inicialmente no Hospital Municipal Miguel Couto, ele foi diagnosticado com politrauma corporal e traumatismo craniano, e o estado dele é considerado gravísssimo.

